Trabzonspor’da Konyaspor mesaisi başladı
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Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başladı.
Trabzonspor’da gözler Konyaspor deplasmanına çevrildi.Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve geçiş oyunu çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.