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Trabzonspor'da Jose Sosa ve Toure sevinci

Trabzonspor, Süper Lig'in 5’inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:29
Trabzonspor'da Jose Sosa ve Toure sevinci

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenma ısınma ile başladı, ardından pas varyasyonları yapıldı. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenmana, hafif sakatlıkları bulunan ve tedavileri gerçekleştirilen Hosseini ile Esteban'ın yanı sıra milli takım kamplarından henüz dönmeyen Onazi ile Kucka katılmadı. Kamil Ahmet Çörekçi ise salonda çalıştı.

TOURE VE SOSA TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada sakatlıkları nedeniyle bir süredir tedavileri devam eden ve takımdan ayrı çalışan savunma oyuncusu Zargo Toure ile orta saha oyuncusu Jose Sosa da bugün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Ayrıca dünkü antrenmanı sakatlıkları nedeniyle tamamlayamayan Mustafa Akbaş ile Yusuf Yazıcı da kendilerini iyi hissetmeleri üzerine antrenmana katıldı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:29
  1. Karaman
  2. TRABZONSPOR
  3. SÜPER LİG
  4. Sosa
  5. Toure

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