Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, iç transferde anlaştığı Pereira, Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu'nun alacağı ücretleri borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 1 yıl sözleşmesi uzatılan Joao Pereira'ya 2020-2021 sezonu için 500 bin avro garanti ücret ve 25 bin avro menajerlik bedeli verileceği belirtildi.

İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin sözleşmesindeki opsiyon hakkının kullanıldığı, oyuncuya 2020-21 futbol sezonu için 600 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Bilal Başacıkoğlu ile de 2 yıllık opsiyon hakkı kullanıldığı vurgulanarak, "2020-21 futbol sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret, 2021-22 futbol sezonu için 2 milyon lira garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verildi.