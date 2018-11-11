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Trabzonspor'da flaş ayrılık! Bizzat bildirildi

Trabzonspor yönetiminin, Slovak oyuncu Kucka’nın menajeri ile görüşüp ‘Oyuncuna takım bul’ dediği iddia edildi.

11 Kasım 2018 Pazar 15:18
Trabzonspor'da flaş ayrılık! Bizzat bildirildi

Trabzonspor'da yıllık garanti 2 milyon 250 bin Euro alan Slovak oyuncu Juraj Kucka için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gelen bilgilere göre sezon başında Katar ekibi Al Sadd, Trabzonspor’dan Kucka’yı istedi ancak bu talep geri çevrildi. Nedeni ise bu transfere teknik direktör Ünal Karaman’ın onay vermemesiydi.

Karaman takımda kalmasını istediği Kucka’yı geride kalan 12 haftada 2 kez 11’de oynattı. Kucka 285 dakika sahada kaldı.

12 haftalık geçen sürede Trabzonspor yönetimi Kucka'yla yolları ayırma kararı aldı ve menajerine ‘Oyuncuna takım bul’ dedi.

(KaradenizGazetesi)

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 15:18
  1. Trabzonspor
  2. Juraj Kucka
  3. flaş ayrılık
  4. Ünal Karaman

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