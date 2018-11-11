Trabzonspor'da flaş ayrılık! Bizzat bildirildi

Trabzonspor'da yıllık garanti 2 milyon 250 bin Euro alan Slovak oyuncu Juraj Kucka için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gelen bilgilere göre sezon başında Katar ekibi Al Sadd, Trabzonspor’dan Kucka’yı istedi ancak bu talep geri çevrildi. Nedeni ise bu transfere teknik direktör Ünal Karaman’ın onay vermemesiydi.

Karaman takımda kalmasını istediği Kucka’yı geride kalan 12 haftada 2 kez 11’de oynattı. Kucka 285 dakika sahada kaldı.

12 haftalık geçen sürede Trabzonspor yönetimi Kucka'yla yolları ayırma kararı aldı ve menajerine ‘Oyuncuna takım bul’ dedi.

(KaradenizGazetesi)