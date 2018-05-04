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Trabzonspor'da deprem! Çalımbay affetmedi

Süper Lig'de 49 puanla 5. sırada bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Mustafa Akbaş'ı kadro dışı bıraktı.

04 Mayıs 2018 Cuma 21:43
Trabzonspor'da deprem! Çalımbay affetmedi

Bordo Mavili ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, zorlu maç öncesi deneyimli savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadro dışı bıraktı.

Kadro dışı kalma sebebi olarak ise Antalyaspor mücadelesi sırasında tecrübeli teknik adamın ısınmaya göndermek istediği halde oyuncunun buna uymaması olduğu öğrenildi. (Fanatik)

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 21:43
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