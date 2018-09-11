Trabzonspor'da Burak sürprizi! Dün...

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Ünal Karaman, yönetiminde Spor Toto Süper Ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'u alacaklarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şikayet eden Burak Yılmaz, sakatlığının ardından dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Trabzonspor'u , TFF'ye şikayet etmesinin ardından bordo-mavili kulüpte kadroda olup olmayacağı merak edilen golcü oyuncunun takımla birlikte idmana çıkması sürpriz olarak yorumlandı.