Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzonspor'a kendi evi yaramıyor!

Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 8 puan toplayıp 16 puan kaybederek zirvenin uzağında kaldı.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:11
Trabzonspor'a kendi evi yaramıyor!

Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon özellikle kendi evinde yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin uzağına düştü.

Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 8 puan toplayıp 16 puan kaybederek Avrupa yolunda yara aldı. Karadeniz ekibi, 8 maçın sadece 2'sinden galibiyetle ayrılırken, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, bu maçlarda Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalırken Medipol Başakşehir'e 1-0, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'a 2-0, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildi. Karadeniz ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1, Kayserispor'u ise 4-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında iç sahadaki 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle başarılı bir grafik ortaya koymuştu.

Trabzonspor, deplasman maçlarında iç sahada topladığı puana yaklaştı.

Bordo-mavililer, 16 iç saha maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 26 puan toplarken deplasmanda ise 16 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan elde etti.

Dış sahada 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, iç sahada ise 6 mağlubiyetle daha fazla yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi, evindeki maçlarda kalesinde 28, deplasmanda ise 22 gol gördü.

Trabzonspor, kendi sahasında şok yenilgiler aldı.

Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 yenilerek bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Karadeniz ekibi, sahasında Kasımpaşa'ya da 5-2 mağlup oldu ve taraftarını üzdü.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 13:11
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. Kayseri
  4. Trabzonspor Haberleri
  5. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
    1. Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
    2. Son dakika! Turistleri taşıyan otobüs..
    3. Meclis, milyonları ilgilendiren tasarı..
    4. Belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in dudak..
    5. 'Arap koyunu' üreticiyi sevindirdi
    6. Düzce'de kaza: 10 kişi yaralı
    7. Türkiye'yi üzen "Salah" gerçeğini..
    8. Başbakan Yıldırım: İstanbul'da doğup..
    9. CHP'li isimden Karamollaoğlu itirafı:..
    10. 150 kişilik bisiklet grubu Osmangazi..
    11. Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
    12. Karaman'da bıçaklanan çocuk, bahçe..
    13. Trabzonspor'a kendi evi yaramıyor!
    14. 13 yaşındaki çocuğun sabıkası şoke etti!
    15. Karamollaoğlu ve Perinçek son imza..
    16. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarihi..
    17. Elazığ’da zehir tüccarları her yolu..
    18. Trabzonspor iki yıldızın bonservisini..
    19. Adım adım Premier Lig'e! Yıllık 2.5..
    20. Otomotiv ihracatı 27 aydır aralıksız..
    Kuveyt Türk
    'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
    'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir