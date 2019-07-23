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Trabzonspor’a Çekya’dan ilk rakip Sparta Prag oldu

Bugüne kadar Avrupa arenasında 29 ülkenin takımıyla karşılaşan bordo-mavililer 3 yıl aradan sonra Avrupa’da olmanın heyecanını yaşarken, tarihinde de ilk kez bir Çekya takımı karşılaşacak.

23 Temmuz 2019 Salı 10:23
Trabzonspor’a Çekya’dan ilk rakip Sparta Prag oldu

Bugüne kadar Avrupa arenasında 29 ülkenin takımıyla karşılaşan bordo-mavililer 3 yıl aradan sonra Avrupa’da olmanın heyecanını yaşarken, tarihinde de ilk kez bir Çekya takımı karşılaşacak.


Son olarak Avrupa Kupaları’nda 2015-16 sezonunda mücadele eden Trabzonspor 3 yıl aradan sonra UEFA’nın bir turnuvasında mücadele edecek. Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Çekya ekibi Sparta Prag olurken, Karadeniz ekibi ilk kez bir Çek takımıyla karşılaşacak. Avrupa’nın köklü kulüplerinden biri olan Çek takımıyla Trabzonspor’un bağı 2005-2006 sezonunda Tomas Jun transferiyle olmuştu. Forvet oyuncusu bordo-mavili takımda gol atamadan ayrılmıştı.



Çekya 30. ülke olacak


Trabzonspor, Avrupa’da bir çok organizasyona katılırken bugüne kadar 29 ülkenin takımlarıyla karşılaştı. 16 maç ile en çok maçı İtalya takımları karşısında oynayan bordo-mavililer 13 maç ise İspanya temsilcileriyle yaptı. Bugüne kadar Avrupa 125 maça çıkan Karadeniz ekibi, 48 galibiyet 32 beraberlik ve 45 yenilgi aldı. Attığı 162 gole karşılık ise kalesinde 166 gol gördü.



Trabzonspor Çekya’dan 4 oyuncu forma giydi


Trabzonspor bugüne kadar Çekya’dan 4 oyuncu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, önceki dönemlerde Karel Rada, Tomas Jun ve Celutksa’yı renklerine bağlarken Filip Novak ise güncel kadrosunda yer alıyor.



Novak’ın tatlı heyecanı


Trabzonspor, 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupalarına katılmanın heyecanını yaşarken, bir başka heyecanı ise takımın başarılı sol kanat oyuncusu Filip Novak yaşıyor. Sparta Prag ile oynayacakları maçın kolay olmayacağını vurgulayan Çek oyuncu, turu atlayabileceklerini belirtti. Prag şehrinin Çekya’nın en büyük ve en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtenNovak, "Rakibi tanıyorum. Kendilerine karşı birçok maçta forma giydim. Dün arkadaşlarımla yaptığım konuşmalarda kesinlikle Çekya takımı ile oynamak istemediğimi, benim için çok zor olacağını söylemiştim. Böyle bir eşleşme oldu. Benim açımdan kolay olmayacak. Kendi ülkemde, eski arkadaşlarımla oynayacağım. İlk iki maçta çok iyi gitmediler. Kendi sahalarında kaybettiler. Son maçı kazanmalarına rağmen biraz zor zamanlar geçirdiklerini söyleyebiliriz. Rakip kim olursa olsun bizim sahaya çıkıp grup aşamalarında oynamak istediğimizi, bunu gerçekten istediğimizi göstermemiz lazım. Hiçbirimiz için kolay olmayacak ama tabii ki tur atlayabiliriz" dedi.



"Bu maç için sabırsızlanıyorum"


Eşleşme sonrası ülkesinden bir çok telefon aldığını belirten Novak, "Bu maç içinsabırsızlanıyorum. Ailem ve arkadaşlarım, gelip beni izleyebilecekler. Dört gözle bekliyorum. Trabzon’da yaşadığım evimde Çekya kanallarını izlediğim bir televizyonum var. Her hafta bütün maçları izliyorum. Bunları da biraz sır olarak teknik ekibe, arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağım. Turu nasıl geçeriz, onları nasıl yeneriz bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Biraz sır olsun. Umarım iki maç da hepimiz açısından iyi olur. Çünkü biz grup aşamalarına geçip oynamak istiyoruz. Bunu da göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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