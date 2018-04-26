Trabzonspor'a bir iyi bir kötü haber!

Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncularını ligin kalan maçlarına motive ediyor.

Sezonu 5. sırada bitirmeleri gerektiğini vurgulayan Çalımbay, takımla yaptığı toplantıda, "Kalan 4 haftada bağlarımızı daha da sıkılaştırmalıyız. Son 4 maçımızı kazanarak ligi kendi adımıza bitirebileceğimiz en üst noktada bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor maçının taktiksel provalarına devam eden bordo mavili ekipte Burak Yılmaz'dan sevindirici haber geldi.

Daha önce yaşadığı sakatlığın zaman zaman nüksetmesiyle bazı maçlarda forma giyemeyen tecrübeli golcünün, yapılan tetkiklerin ardından Antalyaspor karşısında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

ABDÜLKADİR'İN OYNAMA ŞANSI DÜŞÜK

Trabzonspor'da Antalyaspor karşılaşması öncesinde Abdülkadir Ömür'ün durumu ise belirsizliğini koruyor. Adelesinde sertleşme bulunan genç oyuncu hafta başından bu yana takımdan ayrı çalışırken, zorlu deplasmanda forma giyme şansının az olduğu öğrenildi.

Diğer yandan Uğur Demirok'un sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği bordo mavili ekipte Rıza Çalımbay savunma kurgusunda son kararını henüz vermedi.

Tecrübeli teknik adamın sakatlığı geçen Onazi'ye forma vererek Okay'ı stopere çekmesi ya da Durica'yı Hubocan'ın partneri olarak görevlendirmesi bekleniyor.