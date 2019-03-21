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Trabzonspor'a altyapı katkısı

- Bordo-mavili takımda, Spor Toto Süper Lig'in 26 haftalık bölümünde altyapıdan 10 futbolcu forma giydi- Yusuf Yazıcı, 22 maçta bin 670 dakika ile en fazla süre alan oyuncu oldu

21 Mart 2019 Perşembe 11:49
Trabzonspor'a altyapı katkısı


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 43 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, geride kalan 26 haftada altyapısındaki oyuncularından en çok yararlanan takımların başında geldi.

Bordo-mavililerde, ligde geride kalan 26 haftada, altyapıdan yetişen Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Hasan Batuhan Artarslan, Berkay Sefa Kara ve devre arasında başka takımlara giden Mustafa Akbaş ile Zeki Yavru olmak üzere 10 futbolcu forma giyme şansı buldu.

Karadeniz ekibinde Ali Osman Karnapoğlu, Behlül Aydın, Kağan Muradoğlu, Kerem Baykuş, Koray Kılıç, Murat Cem Akpınar, Muzaffer Cem Kablan, Oğuzhan Açıl, Tayyip Ebrar Cumhur, Tunahan Ergül gibi 10 oyuncu da A takım kadrosuna zaman zaman dahil edildi.


- En fazla süreyi Yusuf Yazıcı aldı


Trabzonspor'da takım kaptanlığı görevine getirilen Yusuf Yazıcı, ligde en fazla süre alan oyuncu oldu. Bordo-mavili takımın 22 yaşındaki oyuncusu, 22 maçta bin 670 dakika görev alırken bu oyuncuyu 21 maçta bin 623 dakika oynayan Abdülkadir Ömür takip etti.

Hüseyin Türkmen 15 maçta bin 296 dakika, Uğurcan Çakır 12 maçta bin 80, Abdulkadir Parmak 11 maçta 657 dakika, Mustafa Akbaş 4 maçta 360, Arda Akbulut 2 maçta 180, Zeki Yavru 1 maçta 90, Hasan Batuhan Artarslan 9 maçta 69 dakika, Berkay Sefa Kara da 1 maçta 10 dakika görev yaptı.


- Ligde 5 gol kaydettiler


Trabzonspor'da altyapıdan gelen oyuncular, performansları ve golleriyle takımlarına katkı sağladı.

Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür ikişer gol attı. Yusuf Yazıcı 1 golle takıma destek verdi.


- Kale onlara emanet edildi


Devre arasında Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado'nun takımdan ayrılmasının ardından kale altyapıdaki genç isimlere emanet edildi.

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut forma şansı bulurken Muzaffer Cem Kablan ve Kağan Muradoğlu da A takım kadrosuna dahil edildi.


- Milli takıma yükseldiler


Trabzonspor, altyapısından gelen oyunculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır gibi oyuncular A Milli Futbol Takımı'na kadar yükseldi.

Hüseyin Türkmen ise Ümit Milli Takım'ın kampına davet edildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:49
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