Trabzonspor Zargo Toure'yi KAP'a bildirdi!
Trabzonspor, Senegal'li Zargo Toure ile 2+1 yıllığına anlaştığını KAP'a bildirdi.31 Temmuz 2018 Salı 12:16
Trabzonspor, Zargo Toure ile 2+1 yıllık sözleşme imzlandığını ve ilk yıl 650 bin Euro, ikinci yıl 550 bin Euro maaş alacağını açıkladı.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Zargo Toure ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2018/19 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,
2019/20 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk onbirde başlaması halinde toplam 50.000.-EUR bonus ödenecektir.
Transferle ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir. "
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