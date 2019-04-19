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Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Süper Lig'in 29. haftasında son 6 maçını kaybetmeyen ve Avrupa Kupaları'na katılma mücadelesi veren Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Peki, Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

19 Nisan 2019 Cuma 21:45
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Süper Lig'in 29. haftasında son 6 maçını kaybetmeyen ve Avrupa Kupaları'na katılma mücadelesi veren Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Peki, Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

20 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma Bein Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.

Bordo-mavililerin ligde en yakın takipçileri 38 puanla Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor. Trabzonspor, haftayı 3 puanla kapatması halinde Evkur Yeni Malatyaspor ile arasındaki puan farkını 14'e çıkartacak. Diğer rakiplerin ise oynayacağı maçların sonuçlarını beklemeye başlayacak. 

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 21:45
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