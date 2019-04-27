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Trabzonspor, uzatmada galibiyeti kaçırdı

- Bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 90+6. dakikada yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı- Trabzonspor, 5 maç sonra ligde puan kaybı yaşadı

27 Nisan 2019 Cumartesi 21:29
Trabzonspor, uzatmada galibiyeti kaçırdı


İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yaptığı karşılaşmada uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Rakibi karşısında ilk yarıda etkili bir oyun sergileyen bordo-mavili ekip, bir topunun direkten döndüğü bu devreyi Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında kontrollü oynayan Trabzonspor, 71. dakikada Sadık Çiftpınar'ın kırmızı kart görmesiyle kalan dakikalarda avantaj yakaladı.

Bordo-mavili ekip, kalan bölümdeki sayısal üstünlüğüne rağmen rakibin baskısı karşısında zorlandı ve kalesinde üst üste pozisyonlara engel olamadı. Trabzonspor, 90+6. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ligde rakipleriyle 8. kez berabere kalan ve 15 galibiyeti bulunan 4. sıradaki bordo-mavili ekip, puanını 53'e yükseltti.


- 5 maç sonra puan kaybı yaşadı


Trabzonspor, Süper Lig'de 5 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Ligdeki son puan kaybını deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak yaşayan bordo-mavili ekip, sonraki 5 karşılaşmayı kazanmıştı. Bu periyotta Akhisarspor (2-1), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0), Antalyaspor (4-1), Bursaspor (2-1) ve Evkur Yeni Malatyaspor (2-1) maçlarını kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile berabere kalmasına rağmen yenilmezlik serisini ise 8 maça çıkardı. Trabzonspor, yenilmediği bu 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.


- Yusuf Yazıcı 10 maç sonra gol attı


Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren Yusuf Yazıcı, 10 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de bu sezon ilk golünü 18. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında kaydeden Yusuf Yazıcı, görev aldığı 10 maç sonra fileleri havalandırmayı başardı.


- Abdulkadir Parmak cezalı duruma düştü


Karşılaşmada sarı kart gören Abdulkadir Parmak cezalı duruma düştü.

Bu sezon Çaykur Rizespor, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart gören Abdulkadir, cezası nedeniyle 31. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında forma giyemeyecek.


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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 21:29
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. Trabzonspor
  5. Yusuf Yazıcı

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