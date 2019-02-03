Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Her şeye rağmen kazanmak güzel

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik DirektörÜnal Karaman, rakip ile zor bir müsabaka oynadıklarını belirtti.

''Her şeye rağmen kazanmak güzel''

Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Bizim açımızdan zor bir müsabaka oynadık. Her şeye rağmen kazanmak güzel. Çünkü bu 3 puan, ligde bulunduğumuz pozisyonu, korumu ve daha alttaki takımların bize yaklaşmasını engelleme noktasında önemliydi. Kazanmak ve 3 puan almak güzel. Bunun yanında sıkıntılarla uğraşıyoruz. Novak'ın ayak parmağında bir kırık söz konusu. Uğurcan'ın arka adalesinde yırtık şüphesi var. Her şeye rağmen mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu stresli müsabakalarda ikinci golü bulamazsanız o stres maç boyunca hiçbir şekilde yakınızdan düşmüyor. Ne olursa olsun oyuncuların kazanma adına verdikleri mücadele son derece olumluydu. 3 puan aldığımız için mutluyuz."