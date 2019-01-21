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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Enkazı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından açıklamalardabulundu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 02:52
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Enkazı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybettikleri maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bordo-Mavili takımın hocası şu ifadeleri kullandı:

"Mağlup olmamıza rağmen oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezon başından beri inanılmaz özveri gösteriyorlar. O ruhu, o duruşu gösteriyorlar. Bazen zorlandığımız durumlar oluyor. Araya inceler girdiği zaman biraz daha zorlanıyoruz, onun da yorumunu size bırakıyorum. Sakat oyuncularımızın bazılarını iğnelerle sahaya sürmek zorunda kaldık. Onun dışında taraftarımızın ve yönetimimizin de büyük bir özverisi var, enkazı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz."

'Sosa bizimle olamadığı için çok üzgün'

"Sosa kampa zamanında gelip tedavisini ve çalışmasını üst seviyede yaptı. Kamp döneminde arkadaşlarıyla birlikte kaldı. Şu an da soyunma odasında biz ne kadar üzülüyorsak o çarpı iki üzülüyor, sahada bizimle olamadığı için de çok üzgün. Sosa bir an önce arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyor ama sakatlığı biraz daha sürecek gibi görünüyor. Bizim de koruma kollama görevimiz var. Oyuncularımızın sağlığı, alacağımız galibiyetlerden daha önemli.''

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 02:52
  1. Trabzonspor
  2. Ünal Karaman
  3. Medipol Başakşehir
  4. Süper Lig

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