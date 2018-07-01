Trabzonspor Slovenya'ya gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla Trabzon'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili kafile, daha sonra havalimanına geçti.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket eden Trabzonspor, oradan da kara yoluyla Kranj kasabasına geçecek.

SOSA DA KADROYA DAHİL EDİLDİ

Trabzon'a bugün gelen Arjantinli futbolcu Jose Sosa da kamp kadrosuna dahil edildi.

Slovenya'nın Kranj kasabasında 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak Trabzonspor, daha sonra ikinci etap çalışması için Kranjska Gora kasabasına geçecek. Burada 3 hazırlık maçı oynayacak Karadeniz temsilcisi, 24 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.

Karadeniz ekibinin Slovenya kampı kadrosunda Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmet Hakan Sevinç, Alihan Tunçer, Bahadır Güngördü, Batuhan Artarslan, Burak Yılmaz, Cafer Tosun, Esteban Alvarado, Fabian Castillo, Filip Novak, Furkan Taş, Hugo Rodallega, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Jose Sosa, Juraj Kucka, Kamil Ahmet Çörekçi, Luis Ibanez, Muhammet Beşir, Murat Cem Akpınar, Mustafa Akbaş, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı ve Yüksel Şişman bulunuyor.

TAKIMI BAŞKAN UĞURLADI

Trabzonspor'un tüzük tadilatının yapıldığı olağanüstü genel kurulunun ardından havalimanına gelen kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile görüşerek kafileyi uğurladı.

Öte yandan, bir grup bordo-mavili taraftar da takımı uğurlamak için havalimanına gelerek futbolcularla fotoğraf çektirdi.