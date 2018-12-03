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Trabzonspor, Sivas Belediyespor deplasmanında

- Süper Lig'de son 2 maçını kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Sivas Belediyespor'a konuk olacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:40
Trabzonspor, Sivas Belediyespor deplasmanında


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sivas Belediyespor'a konuk olacak.

Ligde son 2 maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçen Trabzonspor, bu sezon 4. turdan başladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda, 5. turdaki rakibi Sivas Belediyespor'la ilk maçından avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde yarın saat 13.00'te başlayacak Sivas Belediyespor-Trabzonspor maçını, hakem Serkan Çınar yönetecek.

Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçın ardından Sivas'a geçen bordo-mavili kafilede, sakatlıkları bulunan Onazi ve Kucka yer almıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:40
  1. Futbol
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  3. Trabzonspor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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