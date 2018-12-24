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Trabzonspor sezonun ilk yarısını iyi bitirdi

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor galibiyetiyle ikinci sıraya yükselen bordo-mavililer, 2010-2011 sezonundan sonraki 8 sezon içerisinde puan cetvelindeki en iyi derecesiyle ilk devreyi kapattı - Bordo-mavililer, iç sahada en fazla puan toplayan takım oldu

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:00
Trabzonspor sezonun ilk yarısını iyi bitirdi

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek ikinci sıraya yükselen Trabzonspor, son 8 sezon içerisinde puan cetvelinde en iyi sıralamada ilk yarıyı kapattı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 29 puana ulaşarak, ilk yarıda lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Geçen sezon da 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 29 puan toplayarak lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde ilk yarıyı tamamlayan Karadeniz ekibi, sıralamada kendisine 7. sırada yer bulabilmişti.


- Son 8 sezonun en iyisi


Trabzonspor, geçen sezonla aynı puanı toplamasına karşın puan cetvelinde son 8 sezon içerisinde en başarılı performansı gösterdi.

En son 2010-2011 sezonunda 17. haftada 42 puan toplayarak birinci sırada yer alıp en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. sırada, 2012-2013 sezonunda 24 puanla 7. sırada, 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. sırada, 2014-2015 sezonunda 26 puanla 6. sırada, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. sırada, 2016-2017 sezonunda 21 puanla 12. sırada, geçen sezon da 29 puanla 7. sırada yer almıştı.


- Farklı Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi dönüm noktası oldu


Ligin 12. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olarak sezonun en farklı yenilgisini alan Trabzonspor, daha sonra yükselme sürecine girdi.

Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında 16 puanla 10. sıraya gerilen Karadeniz ekibi, daha sonra 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi, ligde de 29 puanla 2. sıraya kadar tırmandı.

Geçen sezon da Yeni Malatyaspor yenilgisi dönüm noktası olmuştu. Karadeniz ekibi, 1-0 mağlup olduğu bu maçtan sonra ligde 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmemiş ve zirvede iddialı konuma gelmişti.


- Derbilerde yenilmedi


Trabzonspor, ligin ilk yarısında üç büyük rakibi karşısında başarılı sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken İstanbul'da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, zorlu 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan çıkarmayı başardı.


- İç sahanın lideri


Trabzonspor, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 9 maçta topladığı 20 puanla iç sahada en fazla puan toplayan takım oldu.

Bordo-mavililer, 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 9 puan toplayabildi.










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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:00
  1. Futbol
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  4. Trabzonspor

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