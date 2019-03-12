0553 313 94 23

Trabzonspor, sahasında kolay geçit vermiyor

- Spor Toto Süper Ligin 25. haftası sonunda evinde 13 maçta 26 puan toplayan bordo-mavililer, son 4 sezon içinde en iyi iç saha performansını gösterdi- Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Şahin: "İç sahada, dış sahada tüm puanlara talibiz"

12 Mart 2019 Salı 11:15
Trabzonspor, sahasında kolay geçit vermiyor


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 40 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, son sezonlardaki en iyi iç saha performanslarından birini gösteriyor.

Bordo-mavililer, ligin 25. haftası sonunda evinde oynadığı 13 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. Rakipleri ile 2 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.

Trabzonspor, sahasında 13 maçta 26 puan toplayarak, son 4 sezonda en iyi iç saha performansını gösterdi.

Karadeniz ekibi, iç sahada Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in ardından üçüncü en fazla puan kazanan takım olarak öne çıktı.

Trabzonspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1, Atiker Konyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 4-1, MKE Ankaragücü'nü 1-0 ve Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0, Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Göztepe'ye 2-1, Medipol Başakşehir'e 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.


- Diğer sezonlar


Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda 13 iç saha maçında 23 puan, 2016-2017 sezonunda 21 puan, 2015-2016 sezonunda 23 puan elde etmişti.

Karadeniz ekibi, iç sahada en son 2014-2015 sezonunda 13 hafta sonunda 30 puan ile en fazla puan topladığı dönemi yaşamıştı.


- Şahin: "Daha iyi yerde olabilirdik"


Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarında Akhisarspor karşısında önemli bir galibiyet alarak yollarına devam ettiklerini söyledi.

Trabzonspor için bu sezonun "zorluk yılı" olduğunu ifade eden Şahin, "Bu kadar, her şeyin üst üste geldiği sezonda karakterli oyuncu grubumuz, her türlü özveriyi ortaya koydu. Yine de bu mücadeleci oyunumuzla daha fazla puanlar toplayabilir, daha iyi bir yerde olabilirdik." diye konuştu.

Haluk Şahin, bunu gerçekleştirememenin birçok nedeni olduğunu da kaydederek, "Hep önümüze bakacağız. Biz geleceği inşa ediyoruz. İç sahada olsun, dış sahada olsun tüm puanlara talibiz." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:15
  1. Futbol
  2. Haluk Şahin
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eriş, TIMSS çalışmalarını yerinde izledi
    1. Eriş, TIMSS çalışmalarını yerinde..
    2. Küresel şirket Türkiye’de ikinci el..
    3. İstiklal Marşı’nın kabulü Ordu’da..
    4. Rus askeri kargo gemisi Çanakkale..
    5. Toprak, Büyükşehir’le bereketleniyor
    6. Benzine 15 kuruş zam
    7. İZBAN’ın 41’inci istasyonu da hazır
    8. Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı..
    9. Avrupa borsaları
    10. Bahçelievler'de anne ve kızının evde..
    11. Garanti'den 3 ayda 525 milyon dolarlık..
    12. DTSO Kadın Meclisi seçimleri 11..
    13. Ülker Halley’e bi halley oldu karadut..
    14. Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını..
    15. Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu emekçi..
    16. Başkan Çaylı’dan İstiklal Marşı mesajı
    17. Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 9..
    18. Şahin, “Milli Şairimiz Mehmet Akif’i..
    19. Firari FETÖ hükümlüsü enselendi
    20. Devrek Ahmet Taner Ortaokulu..
    21. Su pompasında yangın tatbikatı
    22. Hüseyin Aydın Turkcell Yönetim..
    23. Beton direğe çarpan sürücü ağır..
    24. Van Shopping Fest başlıyor
    25. Acun Ilıcalı'dan Tv 8 açıklaması:..
    26. Boyner'in aktif spor ve jean..
    27. "10 Numara Yağ" operasyonu: 21 gözaltı
    28. TİKA, Acil Tıp Kapasite Artırma..
    29. Türk Telekom’dan sosyal proje
    30. Banka kredisiyle aldığı tabanca milli..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!