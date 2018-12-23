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Trabzonspor, ligin ilk yarısını farklı galibiyetle kapattı

Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 29'a yükselten bordo-mavililer, lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6'ya indirdi

23 Aralık 2018 Pazar 18:58
Trabzonspor, ligin ilk yarısını farklı galibiyetle kapattı

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yenen Trabzonspor, ilk yarıyı farklı galibiyetle kapattı.

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde puanını 29'a yükselterek, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Karadeniz ekibi, aldığı galibiyetle lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6'ya indirdi.

Çaykur Rizespor ise aldığı yenilgiyle 12 puanda ligin son sırasında ilk yarıyı tamamladı.


- Abdülkadir Ömür'ün ilk golleri


Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

Bordo-mavili futbolcu, ligin 17. haftasında bu sezon golle tanışarak, kendi adına sezonun ilk gollerini kaydetti.


- Maç sonunda büyük sevinç


Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından taraftarlarla büyük sevinç yaşadı.

Eksik oyuncularına karşın maçtan farklı galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdüren bordo-mavili takımda futbolcular, orta alanda toplanarak kolbastı oynadı. Futbolcular daha sonra taraftarıyla galibiyeti kutladı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:58
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

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