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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

30 Nisan 2019 Salı 19:20
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Kaptan Cemil Usta Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadığı belirtildi.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 19:20
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