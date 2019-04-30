Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Kaptan Cemil Usta Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadığı belirtildi. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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