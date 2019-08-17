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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:14
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kasımpaşa müsabakası öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Trabzonspor kafilesi daha sonra maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etmek için Trabzon Havalimanı'na geldi.

Teknik direktör Karaman ve futbolcular, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Tarifeli uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, İvanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth yer aldı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:14
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. İstanbul
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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