Trabzonspor KAP'a bildirdi! Resmen transfer oldu

Trabzonspor, Slovak futbolcu Juraj Kucka'nın transferi konusunda İtalya'nın Parma Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma'ya transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.