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Trabzonspor kampının yıldızı Başkan Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren bordo-mavili takımı yalnız bırakmayarak, teknik heyeti ve futbolcuları gelecek sezona motive ediyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:50
Trabzonspor kampının yıldızı Başkan Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren bordo-mavili takımı yalnız bırakmayarak, teknik heyeti ve futbolcuları gelecek sezona motive ediyor. Ağaoğlu teknik heyete, futbolculara ve taraftarlara yaklaşımıyla adeta kampın yıldızı oldu.


Trabzonspor’un Avusturya’nın Linz şehrinde gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmaları için takımla birlikte bu şehre gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu işi sıkı tutuyor. Yoğun geçen transfer döneminde genç oyunculara ağırlık veren Ağaoğlu, yeni sezon öncesi büyük heyecan yaşıyor. Geçtiğimiz sezon yakalanan havanın üstüne koyulması adına sürecin sağlıklı işlemesi için büyük bir gayret sarf eden Ağaoğlu, takımdaki tecrübeli isimlerin yanı sıra gelecek vaat eden genç oyunculara büyük bir güven duyuyor.



Antrenmanları yakından takip ediyor


Ahmet Ağaoğlu, Linz şehrinin Bad Zell kasabasında gerçekleştirilen antrenmanları ise yakından takip ediyor. Genç oyuncuları yakın markaja alan Ağaoğlu, takıma yeni katılan isimlerin performanslarını izlerken, tecrübeli isimlerle uyum sürecini kısa zamanda atlatarak kaynaşmaları için elinden geleni yapıyor. Antrenmanları bir an olsun kaçırmayan Başkan Ağaoğlu, hazırlıkları pür dikkat izlerken,antrenman sonrasında da futbolcularla bire bir ilgileniyor. Kamp yapılan otelde zaman zaman futbolcularla da toplantı yapan Ağaoğlu, sabah erken saatlerde kalkıp, kahvaltı salonunda teknik heyet ve futbolcularla birlikte kahvaltı yaparken kamp kurallarına da harfiyen uyuyor.



Teknik heyete ve futbolculara güven


Yoğun tempoda geçen antrenmanlarda takımı için büyük bir moral olan Başkan Ağaoğlu, teknik heyet ve oyuncularla sürekli bir araya geliyor. Herhangi bir sorun meydana geldiğinde de anında müdahale ederek kamp ortamının rahat geçmesini sağlayan Ağaoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman ve yardımcılarına camianın olduğu gibi kendilerinin de inandığını belirtirken, aynı uygulamayı futbolculara da gösteriyor.



Taraftarlar, Ağaoğlu’na büyük ilgi gösteriyor


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na gurbetçi taraftarlarda büyük ilgi gösteriyor. Bordo-mavililerin başkanı, Trabzonpor taraftarının yanı sıra diğer takımların taraftarlarından da büyük bir ilgi görürken, kendisinden imza almak isteyen ve fotoğraf çekilmek isteyenlerin taleplerini geri çevirmiyor. Takım ile taraftarların bütünleşmesini sağlayan Ağaoğlu’nun bu yaklaşımı, teknik heyet ve futbolcular tarafından takdir edilirken bu sayede kampta motivasyonun en üst derecede olması da gözlerden kaçmıyor.



Neden kampta eleştirilerini yanıt


Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, neden kampta uzun süre kaldığı yönünde yapılan eleştirilere ise yanıtı vererek, "Gençler bizim geleceğimiz. Geçtiğimiz sezon yakaladığımız sürecin devam etmesi için üzerine koymalıyız. Bunun için buradayım" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:50
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