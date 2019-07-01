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Trabzonspor, John Mikel Obi ile anlaşma sağladı

- Bordo-mavili kulüp, 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeyecek

01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:48
Trabzonspor, John Mikel Obi ile anlaşma sağladı


TRABZON (AA) - Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı John Mikel Obi ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüp, 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada,şu ifadelere yer verildi:

"Serbest statüde bulunan Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı, profesyonel futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-20 sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecektir. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının yüzde 70'inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır."

32 yaşındaki orta alan oyuncusu geçen sezon İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giyiyordu.


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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:48
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