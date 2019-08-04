Trabzonspor: "İngiltere’nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth’un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Trabzonspor: "İngiltere’nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth’un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.04 Ağustos 2019 Pazar 13:29
Trabzonspor: "İngiltere’nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth’un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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