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Trabzonspor ile Erzurumspor ligde ilk kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

21 Ekim 2018 Pazar 10:42
Trabzonspor ile Erzurumspor ligde ilk kez karşı karşıya gelecek

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın günü saat 20.00’de Medical park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bülent Yıldırım’ın düdük çalacağı müsabakada Yıldırım’ın yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Trabzonspor ile BB Erzurumspor, Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya gelecekler. İki takım, tarihlerinde ilk kez geçen sezon Türkiye Kupası 5. Tur aşamasında karşılaşmış, Karadeniz ekibi rakibine iki maçta toplam dokuz gol atarak turu geçmişti. Bordo-mavililer Erzurum’da oynanan maçı 4-0, Trabzon’da oynadığı maçı ise 5-1 kazanmıştı. 

Hedef 3 puan 
Ligde Kasımpaşa ve Akhisarspor galibiyetleriyle iyi bir hava yakalayan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı BB Erzurumspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Milli takımlardan dönen oyuncuların sakatlık probleminin olmaması Teknik Direktör Ünal Karaman’ı sevindirirken, bordo-mavililer milli aralar sonrası yaşadığı şansızlığı da taraftarı önünde aşmak istiyor. 
Trabzonspor’un yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdulkadir Ömür, Vahid Amiri, Burak Yılmaz ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 10:42
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. Erzurum
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