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Trabzonspor Futbol Okulu’ndan miniklere turnuva

Artvin’in Borçka ilçesinde 11-14 yaş kategorilerinde 23 Trabzonspor Futbol Okulu’ndan toplam 54 takımın katılımıyla turnuva düzenlendi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:18
Trabzonspor Futbol Okulu’ndan miniklere turnuva

Artvin’in Borçka ilçesinde 11-14 yaş kategorilerinde 23 Trabzonspor Futbol Okulu’ndan toplam 54 takımın katılımıyla turnuva düzenlendi.


Artvin’in Borçka ilçesinde Trabzonspor Futbol Okulu’ndan toplam 54 takımın katılımıyla turnuva düzenlendi. Açılış törenine Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Bahattin Yetim, Trabzonspor eski Başkanı Özkan Sümer, Trabzonspor Borçka Futbol Okulu Kurucusu Osman Genç, Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, bazı kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.


Borçka İlçe Stadı’nda bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın açılış töreninde konuşan Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, bu turnuvaya ilçe olarak ev sahipli yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydederken, ilçe olarak uzun zamandır da bu turnuvaya hazırlandıklarını söyledi.


Borçka’nın bireysel sporlarda Türkiye ve Avrupa şampiyonları çıkaran bir ilçe olduğunu kaydeden Türker, “Borçka bir spor şehri. Buradaki turnuvada boy gösterecek çocuklarımızın gelecekte Tarbzonspor’a ve Türk futboluna en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.


Trabzonspor eski Başkanı Özkan Sümer de açılışta yaptığı konuşmada Borçka’da böyle bir turnuvanın yapılmasından son derece mutlu olduğunu ifade etti.



Sümer, sporculara ve velilere yönelik yaptığı açıklamada da şunları söyledi:


“Çocuklar bazında futbolu sportif başarı doğrultusunda bir araç olarak görmek yanlışından kurtulalım. Bir araştırmaya göre futbol, çocuk gelişiminde kişilik, sosyal, kültürel gelişimin yanında girişimcilik yönünden de takım sporlarında bir numara. Ne yazık ki ülkemizde futbol bu değerine ulaşabilmiş değil. Buradaki etkinlik ülkemizdeki çok nadir etkinliklerinden bir tanesi. Burada Trabzonspor olarak ulusal manada da bir örnek olmak istiyoruz. Burada çok güzel bir enerji var. Bu enerjiyi doğru yönetmek ayrı bir kabiliyet, buna ihtiyacımız var. Aksi takdirde bu çocukları sadece eğlendirmek noktasında bir organizasyon tertip etmiş oluruz. Bu bakımdan da daha sorumlu ve bilinçli yaklaşma önerisinde bulunuyorum. Çocuklar doldurulacak vazo değil, tutuşturulacak ateştir.”


Tören, turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen kişilere plaketlerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:18
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