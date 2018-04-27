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Trabzonspor, FIFA'nın transfer yasağını kaldırdığını açıkladı!

Trabzonspor'a FIFA müjdesi! FIFA, Trabzonspor'a verdiği transfer yasağını kaldırdı. Bordo Mavili kulüp, yasağın itirazlar sonucu kalktığını açıkladı.

27 Nisan 2018 Cuma 23:09
Trabzonspor, FIFA'nın transfer yasağını kaldırdığını açıkladı!

FIFA, Matus Bero transferi için Trencin kulübüne yapılması gereken 250 bin Euro'luk ödemenin, zamanında yapılmamasından dolayı Trabzonspor'a 1 dönem transfer yasağı vermişti.

Bordo-Mavili kulüp, yaptığı açıklamayla yapılan itirazlar sonucunda bu yasağın kaldırıldığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA’dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 23:09
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