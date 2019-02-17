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Trabzonspor evinde şoka uğradı!

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve yarışından koptu.

17 Şubat 2019 Pazar 18:11
Trabzonspor evinde şoka uğradı!

Süper Lig 22. hafta maçında Trabzonspor evinde Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Medical Park Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Alanyaspor'un gollerini 51 ve 68. dakikalarda Papiss Cisse kaydetti.

Penaltı kaçtı

Trabzonspor'da Hugo Rodallega 48. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 33 puanda kaldı. Alanyaspor ise puanını 38'e çıkardı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:11
  1. Trabzonspor
  2. Alanyaspor

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