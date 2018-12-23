Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, sahaya 3 zorunlu değişiklik yaparak çıktı.

Geçen hafta Beşiktaş maçında sakatlanan Arjantinli oyuncu Jose Sosa, Senegalli futbolcu Zargo Toure ile kart cezalısı konumuna düşen Portekizli Joao Pereira, Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, Toure'nin yerine İranlı futbolcu Majid Hosseini'ye, Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye, Sosa'nın yokluğunda da bir diğer İranlı oyuncu Vahid Amiri'ye görev verdi.





- Kamil Ahmet ilk kez





Trabzonspor'da geçen sezon ligin 30. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve sezon öncesi de aynı sakatlığı nükseden Kamil Ahmet Çörekçi, 20 hafta sonra formasına kavuştu.

Bu sezon sadece 2 Türkiye Kupası maçında görev yapan sağ bek oyuncusu, Pereira'nın yokluğunda bu sezon ilk kez ligde forma şansı buldu.





- İranlılar 11'de





Trabzonspor'da Vahid Amiri ligde 7 hafta, Majid Hosseni de 4 hafta aradan sonra 11'de sahaya çıktı.

Amiri, 9. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, Hosseni ise 12. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra 11'de forma şansı buldu.





- Yusuf Yazıcı, sahaya kaptan olarak çıktı





Trabzonspor'da Sosa ve Pereira'nın yokluğunda genç oyuncu Yusuf Yazıcı, sahaya kaptan olarak çıktı.

Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda ilk kez A takıma yükselen ve daha sonra A Milli Futbol Takımı forması giyme başarısı gösteren 21 yaşındaki genç oyuncu, kaptanlık pazubendını ilk kez koluna taktı.





- Taraftar ilgisi





Trabzonspor taraftarları zirve yarışı yapan takımlarını, Çaykur Rizespor maçında yalnız bırakmadı.

Medical Park Stadı'nın büyük bölümü dolarken, konuk takım taraftarları da kendilerine ayrılan yerden takımlarını destekledi.





- Şehit Rize Emniyet Müdürü Verdi unutulmadı





Rize'de, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için maç öncesi tüm tribünlerde pankart açıldı.

Verdi'nin fotoğrafının yer aldığı büyük pankartta ise "Mekanın cennet olsun güzel insan seni unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Trabzonsporlu futbolcular da İstiklal Marşı'nı Türk bayrağına ve şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için açılan pankarta dönerek okudu.





- Maç öncesi dostluk yemeği





Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, karşılaşma öncesi Çaykur Rizespor yönetimine yemek verdi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a günün anısına hediyeler verirken her iki kulübün yöneticileri birbirlerine maç öncesi başarılar diledi.