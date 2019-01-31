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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan UEFA açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu:"(UEFA anlaşması) İşin doğrusu yapmış olduğumuz bu 3 yıllık anlaşmanın özellikle son senesinde yani 2018'de anlaşmanın ve verilen sözlerin bir hayli uzağında kalmışız"- "İleriye dönük olarak yapacağımız uygulamaları kendilerine anlatacağız. Onun neticesinde de UEFA'nın kararını bekleyeceğiz"- "Gereğini yapmayan kulüplere verilecek olan yaptırımlar çok kısa süre içerisinde devreye girer de artık biz de burada UEFA kapılarında bu tür şeyleri anlatmak zorunda kalmayız"

31 Ocak 2019 Perşembe 18:19
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan UEFA açıklaması


NYON (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2016'da UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) konusunda yaptıkları üç sezonu kapsayan anlaşmanın ve verilen sözlerin hayli uzağında kaldıklarını söyledi.

Başkan Ağaoğlu, UEFA yetkilileriyle UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde buluştu.

Görüşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ağaoğlu, anlaşmanın sonuçlarını ve yönetime geldikten sonra yaptıkları uygulamaları UEFA yetkilerine anlatacaklarını söyledi.

Ağaoğlu, "İşin doğrusu, yapmış olduğumuz bu 3 yıllık anlaşmanın özellikle son senesinde yani 2018'de anlaşmanın ve verilen sözlerin bir hayli uzağında kalmışız. Artık onunla alakaları olarak almış olduğumuz önlemleri ve ileriye dönük olarak yapacağımız uygulamaları kendilerine anlatacağız. Onun neticesinde de UEFA'nın kararını bekleyeceğiz." diye konuştu.


- "Çok ciddi açık meydana geldi"


Geçen yıl döviz kurlarındaki artışların kulüplerin açık vermesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, federasyonumuz tarafından da UEFA'ya ifade edilen bir konu. Çok ciddi bir açık meydana getirdi. Futbolculara yapılan ödemelerin yüzde 80-90'ının avro cinsinden olması gelirlerinizin TL'den olması oradaki en büyük açıklardan birisi. Ama tabii sadece bununla da sınırlı kalmıyor. İşte çok uçuk kaçık rakamlarla yapılan transferler, bu alanda yapılan fütursuz harcamalar, altyapıya gereken önemin verilmemesi, sürekli olarak yapılacak olan pahalı transferle, bir diğer tabirle - ben buna pek katılmıyorum - yıldız transferleriyle başarı elde edilebileceği gerçeğinden hareket edilince, sadece Trabzonspor değil Süper Lig'de mücadele eden hemen hemen 12-13 kulübümüz böyle çok ciddi bir sıkıntının ve açmazın içine girdi."


- "TFF tarafından uygulanması çok da geç kalmış bir karar"


Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Kulüpler Birliği'nin, kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusunda ileriye dönük uygulamalarının önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gereğini yapmayan kulüplere verilecek olan yaptırımlar çok kısa süre içerisinde devreye girer de artık biz de burada UEFA kapılarında bu tür şeyleri anlatmak zorunda kalmayız. O sistem devreye girdiği andan itibaren UEFA'nın bu FFP dediğimiz sistemiyle bire bir örtüşen bir sistem. Federasyondan yeşil ışığı aldığınız zaman zaten UEFA ile bir sıkıntı yaşamanız söz konusu olmayacak. Federasyondan kırmızı ışığı aldığınızda da puan silme cezası, transfer yasağı, hatta ileri boyutlarda küme düşme dahi gündeme geldiğinde bu zaten bugün UEFA'nın yapmış olduğu uygulamalar. Bunların TFF tarafından uygulanması bana kalırsa aslında çok da geç kalmış bir karar."

Ağaoğlu'nun UEFA yetkilileriyle görüşmesinde, kulüp başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, genel müdür Sinan Zengin ve mali işler direktörü Coşkun Karaoğlu ile kulüp çalışanı Aysun Karahasanoğlu da hazır bulundu.



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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 18:19
  1. Ahmet Ağaoğlu
  2. TFF
  3. UEFA

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