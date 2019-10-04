Trabzonspor Basel'i son anda elinden kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, Basel ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maç gününde Trabzonspor ile Basel karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Basel, 20. dakikada Silvan Widmer'in golüyle öne geçti. Trabzonspor, 26. dakikada Abdulkadir Parmak'ın frikik golüyle skoru eşitledi. 65. dakikada oyuna giren Jose Sosa 78. dakikada üstünlüğü getirirken, Basel 80. dakikada Stocker ile eşitliği yakaladı ve maçtan 1 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 1'e yükseltti. Basel ise 4 puana çıktı. TRABZONSPOR'UN GRUBUNDAKİ PUAN DURUMU Trabzonspor: 2 - Basel: 2 Stat: Medical Park

Hakemler: Marco Di Bello xxx, Alessandro Costanzo xxx, Matteo Passeri xxx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xx, Obi Mikel xxx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xxx, Avdijaj xx (Nwakaeme dk.46 xx), Sturridge xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 81 ?), Sörloth xx (Sosa dk. 65 x)

Yedekler: Erce Kardeşler, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Pereira

Teknik Direktör: Ünal Karaman Basel: Omlin xx, Widmer xx, Eray Cömert xx, Alderete xx, Petretta xx, Frei xx, Xhaka xx, Bua xx, Zuffi x (Okafor dk. 65 xx), Stocker x, Ademi x (Cabral dk. 70 x)

Yedekler: Nitolic, Campo, Riveros, Pululu, Bergström

Teknik Direktör: Marcel Koller Goller: Widmer (dk. 20), Okafor (dk. 80) (Basel), Abdulkadir Parmak (dk. 25), Sosa (dk. 78) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Xkaha, Frei, Petretta, Stocker (Basel)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.