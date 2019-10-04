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Trabzonspor Basel'i son anda elinden kaçırdı!

UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, Basel ile 2-2 berabere kaldı.

04 Ekim 2019 Cuma 00:48
Trabzonspor Basel'i son anda elinden kaçırdı!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maç gününde Trabzonspor ile Basel karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Basel, 20. dakikada Silvan Widmer'in golüyle öne geçti. Trabzonspor, 26. dakikada Abdulkadir Parmak'ın frikik golüyle skoru eşitledi. 65. dakikada oyuna giren Jose Sosa 78. dakikada üstünlüğü getirirken, Basel 80. dakikada Stocker ile eşitliği yakaladı ve maçtan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 1'e yükseltti. Basel ise 4 puana çıktı.

TRABZONSPOR'UN GRUBUNDAKİ PUAN DURUMU

Trabzonspor: 2 - Basel: 2

Stat: Medical Park
Hakemler: Marco Di Bello xxx, Alessandro Costanzo xxx, Matteo Passeri xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xx, Obi Mikel xxx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xxx, Avdijaj xx (Nwakaeme dk.46 xx), Sturridge xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 81 ?), Sörloth xx (Sosa dk. 65 x)
Yedekler: Erce Kardeşler, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Pereira
Teknik Direktör: Ünal Karaman

Basel: Omlin xx, Widmer xx, Eray Cömert xx, Alderete xx, Petretta xx, Frei xx, Xhaka xx, Bua xx, Zuffi x (Okafor dk. 65 xx), Stocker x, Ademi x (Cabral dk. 70 x)
Yedekler: Nitolic, Campo, Riveros, Pululu, Bergström
Teknik Direktör: Marcel Koller

Goller: Widmer (dk. 20), Okafor (dk. 80) (Basel), Abdulkadir Parmak (dk. 25), Sosa (dk. 78) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Xkaha, Frei, Petretta, Stocker (Basel)

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 00:48
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