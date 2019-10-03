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Trabzonspor Basel maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında Trabzonspor ile Basel karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Basel maçı kaç kaç bitti?

03 Ekim 2019 Perşembe 22:01
Trabzonspor Basel maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında Trabzonspor ile Basel karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Basel maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Trabzonspor evinde Basel’i konuk etti. İşte, Trabzonspor Basel maçının tüm detayları…

MAÇ SKORU: 2-2

 

Gruptaki ilk maçında Getafe'ye 1-0'lık skorla yenilen Trabzonspor,Basel maçına galibiyet parolasıyla çıktı.

 

Maçın 20. dakikasında Widmer konuk ekibi öne geçiren golü ağlarla buluşturdu: 0-1

 

26. dakikada Abdulkadir parmak skora denge getirdi: 1-1

 

78'de sahneye çıkan Sosa durumu 2-1'e getirdi.

 

80. dakikada Okofor attığı golle maçın skorunu ilan etmiş oldu: 2-2

 

 

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 23:53
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