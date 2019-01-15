Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok maçına hazır

Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok maçına hazır15 Ocak 2019 Salı 17:58
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Balıkesirspor Baltok ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka için kampa girdi.
YORUM YAZ