Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzon’da ringe çıkacak boksörler belli oldu

Dünya boksunun nabzının atacağı 19 Mayıs Cumartesi akşamı Türkiye’de birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:31
Trabzon’da ringe çıkacak boksörler belli oldu

Türk boksunun dünyadaki en büyük temsilcilerinin katılacağı Trabzon’daki dev boks galasında ringe çıkacak olan şampiyonların kesin isimleri açıklandı. Dev galada üç Türk boksör altın kemer için ringe çıkarken, bunlardan Türk boksunun parlayan yıldızı gurbetçi boksör Hüseyin Cinkara, ilk unvan maçını Türkiye’de gerçekleştirecek. Galanın ana maçında ise başarılı boksörümüz Fatih Keleş, Avrupa şampiyonluk maçı yapacak.

Galanın organizasyonunu yapan EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, bu maçların aynı zamanda sporcularımızın dünya listelerinde yükselmelerine yarayacağını belirterek, "Dünya çapında kırkın üzerinde boks galası düzenledik. Herhangi bir sakatlık veya olağanüstü bir durum olmazsa fightcardımızda açıkladığımız sporcular ringde olacak. Ülkemizde de düzenleyerek dünya boksunu buralara getirmenin çabaları içerisindeyiz. Aynı zamanda büyük başarılara imza atan sporcularımızı ülkemizde ringe çıkararak sporseverlerimizin bu coşkuyu yaşamalarını istiyoruz" dedi. Erol Ceylan, Türk profesyonel boksunun son dönemlerde çok iyi yerlere geldiğini sözlerine ekledi.

"HERKESİ GALAMIZA BEKLİYORUZ"

EC BOXING’in bu galadaki Türkiye çalışmalarını yürüten başarılı boks adamı Nazım Dalkıran da birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak galaya herkesi davet ederek, "Bu heyecanlı maçlar kaçmaz. Dünyanın en iyi sporcuları ülkemize geldi. Bu coşkuya ortak olmak, kazanacağımız zaferleri birlikte yaşamak için herkesi maçlarımızı izlemek için Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu’muza bekliyoruz. Sadece Trabzondaki izleyicileri değil ülkemizin her yerindeki boksseverleri galamıza gelerek bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

EC BOXING basın danışmanı Vedat Alyaz ise galada altı sporcularının ringe çıkacağını ifade ederek, "Aynı zamanda Almanların genç yeteneklerinden Dünya Kıtalararası ve Avrupa şampiyonu Mario Daser de gecede eldiven giyecek. Türk boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu efsane boksörümüz Fırat Arslan da galada kemer maçı yapacak. Yükselen yıldızımız, Avrupa şampiyonumuz Ali Eren Demirezen ise galada ringe çıkacak olan sporcularımız arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan EC BOXING’in başantrenörü Bülent Başer, hazırlıkların son sürat devam ettiğini ve birbirinden heyecanlı maçlara hazır olduklarını vurguladı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 15:31
  1. Trabzon
  2. trabzon
  3. boks
  4. türkiye
  5. ring
  6. nakavt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı!
    1. Sel sularına kapılan çocuk böyle..
    2. Erdoğan’dan Menderes, Özal ve Erbakan..
    3. Erdoğan, Avrupalı Türklerle..
    4. Cengiz Ünder'in değeri açıklandı!
    5. Ayrılacağını açıklamıştı! Fernando..
    6. Afganlar Türk yatırımcıları bekliyor!
    7. Kullandığı aracın altında kalıp öldü
    8. Katar`dan Amerika şirketine doğalgaz..
    9. AK Parti milletvekili aday listesi..
    10. Futbol dünyasının kalbi Alex..
    11. İngiltere’de uçak şoku!
    12. Van'da kaçak avcılıkla mücadele
    13. Trabzon’da ringe çıkacak boksörler..
    14. İzmir'de sağanak hayatı felç etti
    15. Afganistan'da 8 kişi kaçırıldı
    16. Şehit itfaiyeciler gözyaşları içinde..
    17. Kılıktan kılığa giren hırsız enselendi
    18. Erdoğan bekleyen kalabalığı görünce..
    19. AK Parti, 24 Haziran milletvekili..
    20. Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere..
    Kuveyt Türk
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...