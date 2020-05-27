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Aktüel

Trabzon'da polis ekipleri, çocukları hem uyardı hem eğlenceli vakit geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:34:32 -
Trabzon'da polis ekipleri, çocukları hem uyardı hem eğlenceli vakit geçirdi

TRABZON (AA) - Trabzon'da polis ekipleri, oyun parkına giderek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkmalarına kısmi serbesti tanınan 14 yaş ve altı çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle çocuklar, park ve bahçeleri doldurdu.

Çeşitli tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oyun parkına giderek, Kovid-19 salgınıyla ilgili uyardıkları çocuklarla çeşitli oyunlar da oynadı.

Salıncakta salladıkları çocuklarla tahterevallide de vakit geçiren polisler, aileleri de bilgilendirdi.

Çocuklarla top oynayan polisler, maske ve boyama kitabı da dağıttı.

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