  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Osman Aşkın Bak burslarda artış olacağının müjdesini verdi KYK Burslarına zam

Uyuşturucudan ifade veren Sadettin Saran hakkında flaş gelişme

İran saldırısı öncesi medyayı nasıl manipüle ettikleri ortaya çıktı İğrenç işbirliği

Şartları belli oldu! Şirketlere çalışan kişi başı 3 bin 500 TL

Şam'dan Golan'a kadar askerden arındırılmış bölge talep ettiler Siyonist yüzsüzlüğü

Epstein Dosyaları Açıldı! Rezillik dünyaya saçıldı… Clinton ve Michael Jackson detayı ortalığı karıştırdı

CHP'nin vatandaşa hizmeti böyle oluyor! İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarptı

Milyonları ilgilendiren düzenleme: Araç devrinde yeni harç düzenlemesi

Şüphe içinde şüphe! Sır gibi diplomat ölümleri

Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında
Yerel Trabzon'da otomobilin üzerine kaya düştü: 5 yaralı
Yerel

Trabzon'da otomobilin üzerine kaya düştü: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trabzon'da otomobilin üzerine kaya düştü: 5 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin üzerine yamaçtan kopan dev kaya parçası düştü. Tavanı çöken araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi Güneşli Sokak’ta seyir halindeki bir otomobilin üzerine, yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tavanı çöken araçta bulunan 5 kişiyi, yürütülen çalışmalar sonucu bulundukları yerden kurtardı.

Yaralılar, ambulanslarla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!
Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Yerel

Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

67 kişinin öldüğü kazanın nedeni ortaya çıktı
67 kişinin öldüğü kazanın nedeni ortaya çıktı

Dünya

67 kişinin öldüğü kazanın nedeni ortaya çıktı

Gece sis bastırdı kaza kaçınılmaz oldu!
Gece sis bastırdı kaza kaçınılmaz oldu!

Yerel

Gece sis bastırdı kaza kaçınılmaz oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23