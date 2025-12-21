Trabzon'da otomobilin üzerine kaya düştü: 5 yaralı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin üzerine yamaçtan kopan dev kaya parçası düştü. Tavanı çöken araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi Güneşli Sokak’ta seyir halindeki bir otomobilin üzerine, yamaçtan kopan kaya parçası düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tavanı çöken araçta bulunan 5 kişiyi, yürütülen çalışmalar sonucu bulundukları yerden kurtardı.
Yaralılar, ambulanslarla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.