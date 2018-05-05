Trabzon'da hataya yer yok!

Ligde geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet elde eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da Slovak oyuncu Matus Bero, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi ile Fabian Castillo da maçta forma giyemeyecek. Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür'ün ise takımla çalışmalara başladığı ve maçta görev alabilecekleri öğrenildi.

Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, 32. haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Medical Park Stadı'nda yapacakları müsabakayla 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA

STAT: Medical Park Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: beIN Sports

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hubocan, Okay, Novak, Onazi, Kucka, Olcay, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

KASIMPAŞA: Eray, Omeruo, Sadiku, Veigneau, Veysel, Popov, Pavelka, Trezeguet, İlhan, Mensah, Diagne.

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş