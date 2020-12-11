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Aktüel Trabzon'da dolmuşla panelvan çarpıştı: 8 yaralı
Aktüel

Trabzon'da dolmuşla panelvan çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:02:52 -
Trabzon'da dolmuşla panelvan çarpıştı: 8 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'da dolmuşla panelvanın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 61 D 0077 plakalı dolmuşla 55 ARJ 36 plakalı panelvan, Karadeniz Sahil Yolu Değirmendere mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan kavşaktaki refüje, dolmuş da kaldırıma çıktı.

Kazada sürücülerle dolmuştaki 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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