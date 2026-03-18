Trabzon’da Bayram Temizliği: Şehir Köşe Bucak Yıkandı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen hummalı çalışmalarda, bayramda insan sirkülasyonunun artacağı ana arterler, cadde ve sokaklar ile alt geçitler ve kaldırımlar titizlikle yıkanarak dezenfekte edildi. Şehrin her noktasında hijyen standartlarını yükseltmeyi amaçlayan ekipler, gece gündüz demeden mesai harcadı.

Vatandaşların bayram süresince en çok ziyaret edeceği noktaların başında gelen mezarlıklarda da kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapıldı. Mezarlık alanlarındaki yabani otlar temizlenerek yürüyüş yolları bakımdan geçirildi ve genel peyzaj çalışmaları tamamlanarak alanlar ziyarete uygun hale getirildi.

Halk sağlığını korumak adına çöp konteynerleri ve geri dönüşüm noktalarında da özel bir çalışma yürütüldü. Kötü koku ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla tüm toplama noktaları yıkanarak dezenfekte edildi. Trabzon, yürütülen bu titiz hazırlıklarla bayram sabahına pırıl pırıl bir çehreyle girmeye hazır.