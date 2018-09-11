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Trabzon'da ağır yara alan Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor'dan ağır darbe alan son şampiyon Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

11 Eylül 2018 Salı 20:25
Trabzon'da ağır yara alan Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

FloryaMetinOktayTesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör FatihTerim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SerdarAziz, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Maicon ise fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Türkiye A Milli Takımı ile dün akşam İsveç'e karşı forma giyen Emre Akbaba ve Ömer Bayram, günü yenilenme çalışmasının ardından aktif dinlenmeyle tamamladı. Milli takım kamplarından dönerek dün takımla birlikte çalışan Younes Belhanda, Martin Linnes ve Sofiane Feghouli'nin ardından bugün de Fernando Muslera, takıma katılarak antrenmanda yer aldı. Nijerya Milli Takımı kampında bulunan Henry Onyekuru ise idmana katılmadı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 20:25
  1. Galatasaray
  2. Kasımpaşa

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