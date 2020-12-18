Trabzon'da 4 ton 100 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
TRABZON (AA) - Trabzon'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 4 ton 100 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçaabat ilçesinde sahte deterjan satıldığı istihbaratı üzerine operasyon yapıldı.
Bir panelvan tipi araçta yapılan aramada, çeşitli markalarda 10 kilogramlık ambalajlarda toplam 4 ton 100 kilogram sahte deterjan ürünü ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan bir kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.