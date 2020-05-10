Trabzon ve Ordu'da kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklarda sezsizlik hakim

TRABZON (AA) - Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 24 ilde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Trabzon'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Salgın öncesinde kentin en kalabalık yerlerinden Atatürk Alanı, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak'ta polis ekipleri ve görevliler dışında kimse bulunmuyor.

Boş kalan cadde ve sokaklarda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çevre düzenlemesi, yol bakım ile onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla çiçek satışı yapan yerlerin açık olduğu, aldıkları siparişleri de evlere teslim ettikleri görüldü.

- Ordu

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde de sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin çok düşük seviyede olduğu görülürken, uygulama noktalarında görevli polis memurları, az sayıdaki araçları denetledi.



Kentte polis, bekçi, fırın ve temizlik işçileri ile çiçekçiler de maske kullanarak görevlerini sürdürüyor.

Öte yandan bazı belediyelerin ekipleri tarafından sokak hayvanlarına da besleme yapıldı.



