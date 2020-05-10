  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trabzon ve Ordu'da kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklarda sezsizlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:45:03 -
Trabzon ve Ordu'da kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklarda sezsizlik hakim

TRABZON (AA) - Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 24 ilde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Trabzon'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Salgın öncesinde kentin en kalabalık yerlerinden Atatürk Alanı, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak'ta polis ekipleri ve görevliler dışında kimse bulunmuyor.

Boş kalan cadde ve sokaklarda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çevre düzenlemesi, yol bakım ile onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla çiçek satışı yapan yerlerin açık olduğu, aldıkları siparişleri de evlere teslim ettikleri görüldü.

- Ordu

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde de sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin çok düşük seviyede olduğu görülürken, uygulama noktalarında görevli polis memurları, az sayıdaki araçları denetledi.

Kentte polis, bekçi, fırın ve temizlik işçileri ile çiçekçiler de maske kullanarak görevlerini sürdürüyor.

Öte yandan bazı belediyelerin ekipleri tarafından sokak hayvanlarına da besleme yapıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı