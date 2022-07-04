Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısında ve Tarım ve Orman Bakanlığının web sayfasında alım ilanının yayınlanmasını müteakip, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 04.07.2022 tarihinden 20.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapabilecektir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Uygulama sınavı; şartları taşıyıp, sınava girmeye hak kazanan adaylar için Araştırma gemisinde yapılacak olup sınav; gemi kullanma, yanaşma, manevra, denizcilik mevzuatı ve gemide bulunan seyir yardımcısı cihazlarının kullanılması konularında olacaktır.

Uygulama sınav yeri ve tarihi; Uygulama sınavı 05.08.2022 tarihinde saat 10:00’da Sancak Mah. Liman Sok. No:98 Yomra/TRABZON (Yomra limanı) adresinde gerçekleştirilecektir.

Başvurusu onaylanıp Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar 29.07.2022 tarihinde (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Kaşüstü Mah. Vali Adil Yazar Sok. No:6 Yomra/TRABZON

E-posta : [email protected]

İnternet Adresi : arastirma.tarimorman.gov.tr/sumae

Telefon: 0 462 341 10 53

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