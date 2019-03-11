Trabzon Şehir Tiyatrosu büyük alkış topladı

9. Erol Günaydın Tiyatro Günleri’nde Trabzon Şehir Tiyatrosu tarafından ‘444’ adlı oyun sahnelendi.

Yiğit Sertdemir’in yazdığı İbrahim Gürsoy’un yönettiği, Adnan Akyüz, Gülşah Canbakal ve Merih Pisellimoğlu Ayhan’ın oynadığı oyun, tiyatro severler tarafından beğeniyle izlendi.

İzleyiciden tam not alan oyunun sonunda Trabzon Şehir Tiyatrosu ekibine Akçaabat Belediyesi Kültür Kurulu Üyesi Mehmet Salih Atadinç plaket takdim etti.

Akçaabat Belediyesince düzenlenen 9. Erol Günaydın Tiyatro Günleri, KTÜ Tiyatro Kulübü tarafından ‘7 Kocalı Hürmüz’ adlı tiyatro oyunu ile devam edecek.

‘444’ adlı tiyatro oyunu, bir çağrı merkezinde geçiyor. Hatırlatma Merkezi olarak görev yapan bu birimin şikayet bölümünde; biri uzun zamandır, diğeri yeni işe başlayan iki kişinin çalıştığı gece vardiyası sırasında çağrı sisteminde işler karışır. Gerilim ve mizahın iç içe geçtiği yüksek tempolu bir gece başlar.