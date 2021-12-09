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Kadın - Aile Trabzon pidesi tarifi
Kadın - Aile

Trabzon pidesi tarifi

Çıtır kenarlarıyla, tereyağıyla, peyniriyle, yumurtasıyla doysanız da yemeye devam edeceğiniz bir lezzet olan Trabzon yağlı pidesi

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:05:00 - 2021-12-09 16:06:19
Trabzon pidesi tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı instant maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Üzeri için:
  • 200 gram kolot peyniri
  • 50 gram tel peyniri
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 adet yumurta

Trabzon yağlı pidesi tarifi Nasıl yapılır?

Mayayı ılık suyla karıştırıp içine zeytinyağını ekleyin ve erimesi için birkaç dakika bekleyin. Unu bir kaseye alıp ortasını havuz gibi açın ve mayalı suyu unun ortasına ekleyin. Hamuru güzelce yoğurup mayalanması için nemli bir örtünün altında yarım saat kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru ikiye bölüp elinizle çekiştirerek açabildiğiniz kadar ince açın. Kenarlarını 1 parmak kalınlığında içeri doğru katlayın. Fırını 240 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra hamurları fırına verin ve 5 dakika kadar pişirin. Bu esnada peyniri rendeleyin. Pişirdiğiniz hamurları fırından alıp peyniri üzerine yayın ve 5 dakika daha fırınlayın. Yeniden fırından aldığınız pidelerin üzerine tereyağını ve yumurtayı ekleyin. Pideleri fırına verip fırını kapatın. Yumurta pidenin sıcağıyla piştiğinde çıkarıp servis edin. Afiyet olsun…

 

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