Trabzon Millet Bahçesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

TRABZON (AA) - Trabzon'da yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle Ortahisar ilçesinde hayata geçirilecek Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların devam ettiği ve yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, Millet Bahçesi'nin toplam 66 bin 472 metrekare alana sahip olduğu ve içerisinde 1012 seyirci kapasiteli tribün, gösteri havuzu, restoran, millet kıraathanesi, güvenlik müştemilatı, su deposu, 205 araçlık kapalı ve 94 araçlık açık otopark, 2 çocuk oyun alanı, egzersiz alanı, 29 bin 719 metrekare çim alan, 6 bin 125 metrekare etkinlik alanı, 1768 metre yürüyüş yolu, 270 metre bisiklet yolu, 326 metre koşu yolu, 1016 adet ağaç, 7 bin 432 çalı ve yer örtücü bitkinin bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Millet Bahçesi'nin Trabzon için bir prestij projesi olduğunu vurguladı.

Zorluoğlu, Millet Bahçesi'nin Avni Aker Stadyumu'nun da bulunduğu, şehrin önemli bir merkezine kurulduğuna işaret ederek, "Trabzon Millet Bahçesi'nin diğer millet bahçelerinden farklı olarak biraz daha spor temalı olmasını istedik ve çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Trabzon bir spor şehri ve bu bölge uzun yıllar spor alanı olarak kullanılmış. Onun için buraya yaptığımız saha ile etrafındaki yürüme ve koşu parkurları amacımıza hizmet edecek." ifadesini kullandı.

- "Sentetik buz pateni pisti de tamamlanmış olacak"

Belediye olarak projeye ilaveler yaptıklarını aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Projede otopark yoktu, özel gayretlerimizle içerisine kapalı otopark koyduk. Biz buranın yaşayan bir park olmasını çok arzu ediyoruz. Bu nedenle Trabzon'da hiç olmayan buz pateni pisti ilave etmek istedik. Yapımını biz gerçekleştiriyoruz. 400 metrekare alanda sentetik buz pateni pisti de proje ile birlikte tamamlanmış olacak. Yine 650 metrekare alanda 1 çanak ve 6 rampadan oluşan kaykay pisti yapacağız."

İkinci etap için Orman İşletme Müdürlüğü lojmanlarının bulunduğu alanla ilgili TOKİ ve Orman Genel Müdürlüğü arasında protokol yapıldığını anlatan Zorluoğlu, lojmanların yıkılması sonrası Millet Bahçesi'nin 2'nci etabını başlatacaklarını kaydetti.

Zorluoğlu, bu önemli projeyi kente kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere, hızlı bir şekilde yapılmasında emeği geçen TOKİ Başkanı, teknik personel ve işçilere teşekkür etti.



