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Spor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Trabzonspor'a moral ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:49:47 -
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Trabzonspor'a moral ziyareti

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret etti.

UEFA'nın bordo-mavili takımın Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararının ardından, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giden Zorluoğlu, Kulüp Başkanı Ağaoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ile kararı değerlendirdi.

Zorluoğlu, Trabzonspor'un ortak sevdaları olduğunu vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Yakaladığımız başarı ile lider durumdayken koronavirüs süreci nedeniyle verdiğimiz aranın ardından inşallah amacımıza ulaşacağız ve çalışmalarımızı şampiyonlukla taçlandıracağız. UEFA tarafından verilen karar moralimizi bozmamalı. Başkanımız ve yönetiminin gerekli tüm girişimleri yaparak sorunu çözeceklerine gönülden inanıyoruz."

Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ve her koşulda tüm güçleri ile Trabzonspor'un yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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