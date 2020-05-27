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Aktüel

Trablus ve Terhune’den çekilen Rus paralı milislerin konvoyu görüntülendi

Libya’da Trablus ve Terhune’den çekilen Rus paralı milislerin konvoyu başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alan el-Karyat bölgesindeki bir yolda görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:53:53 -
Trablus ve Terhune’den çekilen Rus paralı milislerin konvoyu görüntülendi

Libya’da Trablus ve Terhune’den çekilen Rus paralı milislerin konvoyu başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alan el-Karyat bölgesindeki bir yolda görüntülendi.



Libya’da darbeci Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner’e mensup paralı milisleri Trablus ve Terhune’den çekilmeye başladı. Çekilen Rus milislerinin bir konvoyu başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alan el-Karyat bölgesindeki bir yolda görüntülendi. Çok sayıda askeri aracından ve yaklaşık 3 bin milisten oluşan konvoyunun Beni Velid kentinden geçerek El Cufra kentine doğru ilerlediği belirtildi.

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